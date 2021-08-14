Семин — о матче без зрителей: «Без болельщиков футболу плохо»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин посетовал, что матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА пройдет без болельщиков.
«Эмоции есть всегда. Но без болельщиков все-таки футболу плохо. Я бы по-другому сделал. Те, у кого есть прививка, пусть ходят на все мероприятия. Это еще определенный стимул для людей.
Наверное, это мой первый матч без болельщиков на трибунах. Самый сложный», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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