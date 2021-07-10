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Руй Витория прокомментировал информацию СМИ об уголовном расследовании Промеса

15:01
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался об уголовном деле в отношении нападающего Квинси Промеса.

«О подобных вещах я бы хотел говорить, располагая большим количеством фактов. Квинси вернулся в расположение команды, тренируется. Он находится в хорошем настроении. Надеюсь, что ситуация разрешится. У Квинси есть, над чем работать. Надеюсь, клуб окажет всевозможную помощь, чтобы решить имеющиеся проблемы», — сказал Витория.

9 июля появилась информация о том, что государственная прокуратура Амстердама намерена привлечь Промеса к уголовной ответственности. Ему грозит наказание за то, что он нанес ножевые ранения двоюродному брату в конце декабря 2020 года.

В прошлом сезоне 29-летний голландец провел 16 матчей за «Спартак» и забил три мяча при трех голевых передачах.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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