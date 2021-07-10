Руй Витория поделился мнением об Урунове
14:59
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о полузащитнике Остоне Урунове.
«Остон с самого начала межсезонья не принимал участия в тренировках первой команды, потому что у нас много игроков. В первую очередь хотелось посмотреть на молодых и тех ребят, которые вернулись из аренд из других клубов», — сказал Витория.
Контракт 20-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он отыграл 10 встреч за «Уфу» (1 голевая передача) и 9 — за москвичей (1 забитый мяч).
10 июля стало известно, что Урунов не попал в заявку «Спартака-2» на сезон ФНЛ.
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