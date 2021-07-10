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Руй Витория поделился мнением об Урунове

14:59
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о полузащитнике Остоне Урунове.

«Остон с самого начала межсезонья не принимал участия в тренировках первой команды, потому что у нас много игроков. В первую очередь хотелось посмотреть на молодых и тех ребят, которые вернулись из аренд из других клубов», — сказал Витория.

Контракт 20-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он отыграл 10 встреч за «Уфу» (1 голевая передача) и 9 — за москвичей (1 забитый мяч).

10 июля стало известно, что Урунов не попал в заявку «Спартака-2» на сезон ФНЛ.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы