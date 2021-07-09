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Прокуратура Амстердама намерена привлечь к уголовной ответственности форварда «Спартака» Промеса

17:34
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Государственная прокуратура Амстердама намерена привлечь нападающего «Спартака» Квинси Промеса к уголовной ответственности, сообщает NH Nieuws.

По информации источника, 29-летнему голландцу грозит наказание за то, что тот нанес ножевые ранения своему двоюродному брату в конце декабря 2020 года. Полиция завершила расследование инцидента в конце мая, после чего дело стала рассматривать прокуратура.

Сообщается, что адвокат Промеса, Джерард Спонг намерен отправить запрос на дополнительное расследование. В случае, если запрос будет удовлетворен, прокуратура сможет вынести вердикт по делу Промеса после этого расследования.

Промес был арестован 13 декабря 2020 года по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. Во время мероприятия у Промеса возник конфликт с одним из членов семьи. Сообщалось, что между ними произошла потасовка, в результате которой футболист нанес ножевые ранения родственнику.

15 декабря Промес был отпущен на свободу, но остался в статусе подозреваемого. В феврале 2021 года 29-летний игрок вернулся в «Спартак», за который выступал с 2014 по 2018 год.

Дополнительная информация:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288671/om-wil-voetballer-quincy-promes-vervolgen-voor-steekpartij

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Иван Торопцев все материалы автора

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