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Владимир Федотов высказался о возможной работе в сборной России

14:49
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о возможной работе в сборной России и прокомментировал будущее защитника Михи Мевли.

— Сборная? Амбиции всегда есть. Работаем, чтобы показывать свое мастерство, свой класс. Но это всегда взгляд со стороны.

По Мевле всегда много слухов. Если бы у него было большое желание, он бы остался в клубе. Я не скажу вам, кто в этой ситуации прав, кто виноват. Здесь есть желание его играть в Европе. Вроде было хорошее предложение, но мы не знаем, где он. До сих пор информации никакой не было.

В общей массе ушло 7 человек. Некоторые были очень важны: Заболотный, Мевля. Этот турнир очень хорош для того, чтобы посмотреть новичков, — сказал Федотов.

Ранее, 24 июня, агент Мевли Евгений Новиков сообщил, что 31-летний словенец точно покинет «Сочи».

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. национальная команда вылетела с Евро-2020, где заняла последнее место в своей группе B, не попав в плей-офф турнира.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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