Руслан Нигматуллин оценил возможность нового вратаря «Спартака» стать основным
Экс-голкипер сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин заявил, что в нынешнем сезоне новому голкиперу красно-белых Илье Свинову будет очень сложно пробиться в состав.
«Сейчас основной вратарь «Спартака» — это Селихов. В этом сезоне он точно будет занимать место основного вратаря. Потом можно будет говорить о конкуренции, но понимаете, одно дело играть на уровне ФНЛ и ФНЛ-2. Тут абсолютно другой уровень, огромное давление играть в московском «Спартаке». Не надо раньше времени смещать Селихова и Максименко», — сказал Нигматуллин «РБК Спорт».
«Спартак» объявил о переходе Свинова 4 декабря. Контракт с вратарем «Факела» вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».
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