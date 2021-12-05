Терюшков — о введении персонифицированных карт: «Наш стадион оснащен всеми техническими средствами»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, нужны ли будут персонифицированные карты на матчах с топ-клубами РПЛ, передает корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.
— А вам нужны будут на матчах с «Зенитом», «Спартаком» персонифицированные карты?
— Наш стадион оснащен всеми техническими средствами. Зачем вводить какие-то дополнительные меры. Это излишние мероприятия для подобных мероприятий. Ты же все равно покупаешь тот же билет по Fan ID и можешь занять любое место на фанатской трибуне, потому что там мало кто сидит на своих местах. По сути, если на твоем месте что-то произошло, будет отвечать владелец билета, а не человек, который там сидел.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю