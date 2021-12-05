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Болельщики «Динамо» в знак протеста в перерыве матча с «Уфой» покинули трибуну

17:41
Акция протеста болельщиков «Динамо». Фото «СЭ» Акция протеста болельщиков «Динамо». Фото «СЭ»
Акция протеста болельщиков «Динамо». Фото «СЭ»
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Активные болельщики «Динамо» в знак протеста в перерыве матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» покинули свою трибуну, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

Они оставили баннер: «Парни, мы с вами, но так надо».

Акция протеста болельщиков "Динамо". Фото "СЭ"
Акция протеста болельщиков «Динамо». Фото «СЭ»

Напомним, все началось со встречи между московским ЦСКА и «Зенитом», которая прошла в Москве 28 ноября. В концовке встречи фанаты московского клуба устроили пиротехническое шоу. После этого секторам с активными болельщиками красно-синих не разрешили сразу покинуть стадион. При выходе с арены их начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Всего в отделения полиции было доставлено несколько сотен активных болельщиков ЦСКА.

В знак протеста фанаты армейцев решили покинуть стадион во время матча с самарскими «Крыльями Советов» на 20-й минуте игры. К этой акции присоединятся фанаты некоторых других команд.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Уфа
Голы
Макаров, 29 (1:0), Захарян, 86 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Ордец Кутицкий (Плиев, 89 ) Моро Грулев (Гладышев, 89 ) Макаров (Игбун, 87 ) Захарян Шиманьски (Тюкавин, 7 ) Фомин
Уфа
Беленов Никитин (Плиев, 46) Йокич (Милетич, 73) Ботака-Иобома Журавлев Фищенко Мрзляк (Алиев, 46) Камилов (Голубев, 65) Кротов Агаларов (Саплинов, 46) Касинтура
Предупреждения
Грулев 45  -  Ботака-Иобома 75, Беленов 81
Удаления
Кротов 6, Касинтура 36
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Иванов (Кострома)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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