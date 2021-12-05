Болельщики «Динамо» в знак протеста в перерыве матча с «Уфой» покинули трибуну
Активные болельщики «Динамо» в знак протеста в перерыве матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» покинули свою трибуну, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
Они оставили баннер: «Парни, мы с вами, но так надо».
Напомним, все началось со встречи между московским ЦСКА и «Зенитом», которая прошла в Москве 28 ноября. В концовке встречи фанаты московского клуба устроили пиротехническое шоу. После этого секторам с активными болельщиками красно-синих не разрешили сразу покинуть стадион. При выходе с арены их начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Всего в отделения полиции было доставлено несколько сотен активных болельщиков ЦСКА.
В знак протеста фанаты армейцев решили покинуть стадион во время матча с самарскими «Крыльями Советов» на 20-й минуте игры. К этой акции присоединятся фанаты некоторых других команд.
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