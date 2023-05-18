Руслан Литвинов рассказал об отношении к Абаскалю и ответил на вопрос о причинах весенних проблем «Спартака»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к Абаскалю и ответил на вопрос о причинах весенних проблем красно-белых.

— Вот приходит новый тренер, ему 33 года, он почти неизвестен. От чего зависит отношение игроков к нему? Чем Абаскаль вас купил?

— Все зависит от тренировочного процесса, поведения, того, как он до нас все каждый день доносит. Между игроками и тренерским штабом была и есть гармония. Еще на летних сборах было очень много командных мероприятий, разные веселые игры. Гильермо делал все, чтобы команда сплотилась.

— Как вы его за глаза называете? Рыжим?

— Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль.

— Когда он только пришел, ты проводил параллель между ним и Тедеско. Теперь различия уже заметнее?

— Они в любом случае не огромны. Может, в силу возраста — оба тренеры молодые, амбициозные, эмоциональные. Думаю, они одного типа.

— Куда весной у «Спартака» пропал осенний баланс? Почему стали намного больше пропускать?

— Тяжело об этом говорить, потому что и сами до конца не понимаем, что случилось. Вроде все делаем как раньше, выкладываемся по максимуму, а результат другой. В оставшихся играх нужно сделать все, чтобы вернуть ту уверенность.

Ранее Литвинов рассказал о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.