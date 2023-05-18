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Сегодня, 10:45

Руслан Литвинов рассказал об отношении к Абаскалю и ответил на вопрос о причинах весенних проблем «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Михаил Игнатов, Александр Соболев, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к Абаскалю и ответил на вопрос о причинах весенних проблем красно-белых.

— Вот приходит новый тренер, ему 33 года, он почти неизвестен. От чего зависит отношение игроков к нему? Чем Абаскаль вас купил?

— Все зависит от тренировочного процесса, поведения, того, как он до нас все каждый день доносит. Между игроками и тренерским штабом была и есть гармония. Еще на летних сборах было очень много командных мероприятий, разные веселые игры. Гильермо делал все, чтобы команда сплотилась.

— Как вы его за глаза называете? Рыжим?

— Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль.

— Когда он только пришел, ты проводил параллель между ним и Тедеско. Теперь различия уже заметнее?

— Они в любом случае не огромны. Может, в силу возраста — оба тренеры молодые, амбициозные, эмоциональные. Думаю, они одного типа.

— Куда весной у «Спартака» пропал осенний баланс? Почему стали намного больше пропускать?

— Тяжело об этом говорить, потому что и сами до конца не понимаем, что случилось. Вроде все делаем как раньше, выкладываемся по максимуму, а результат другой. В оставшихся играх нужно сделать все, чтобы вернуть ту уверенность.

Ранее Литвинов рассказал о желании попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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