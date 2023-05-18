Игрок «Спартака» Литвинов назвал любимого футбольного комментатора

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» назвал любимого футбольного комментатора.

— А есть любимый комментатор?

— Думаю, Константин Генич. Он часто комментирует наши матчи, и, когда их пересматриваю, слушаю, что он говорит. Это довольно интересно. Чувствуется, что он сам профессионально играл в футбол, и в то же время болельщика умеет заинтересовать. Мне нравятся эмоциональные комментаторы, с ними просмотр матча становится куда более динамичным и интересным.

Ранее Литвинов рассказал о своем желании попробовать свои силы в Европе.