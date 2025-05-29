Руководство и тренерский штаб «Зенита» остаются на следующий сезон

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета директоров «Зенита», сообщается на официальном сайте клуба.

По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды. Таким образом, Сергей Семак останется главным тренером сине-бело-голубых.

Также на следующий сезон поставлена задача стать чемпионом России.

В минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в чемпионате России, а также уступил в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА.