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«Зенит» выпустил мультимедийную сагу «Хроники Ижоры» к столетию клуба

«Зенит» совместно с Кинопоиском и Яндекс Плюс объявили о запуске мультимедийного проекта «Хроники Ижоры», приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея клуба из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Он будет доступен в трех форматах — комикс-вебтун, аудио-сказка и анимированный фильм. К столетию клуба онлайн-кинотеатр также выпустил игру-раннер в Telegram с маскотом сине-бело-голубых Синегривым львом и видео-поздравлением от Геннадия Орлова.

«Хроники Ижоры» — это мифология в современном формате, в основу которой легло славянское фэнтези о силе команды, духе Петербурга и вере, которая объединяет поколения игроков и болельщиков в стремлении к победе.

Главными героями являются воины из 1025 года, собранные под знаменами наставника по имени Семаг — мудрого проводника, который с честью ведет их через сражения и испытания. Вместе они защищают древнюю силу, скрытую в землях Ижоры. Эта сила изменила ход истории и до сих пор живет в сердцах их болельщиков. В «Хрониках Ижоры» зрителей ждут отсылки к легендарным моментам из истории сине-бело-голубых, игрокам и извилистому пути «Зенита».

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799, ОГРН 1027810329095, г. Санкт-Петербург,  ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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Источник: ФК «Зенит»
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Руководство и тренерский штаб «Зенита» остаются на следующий сезон

«Динамо» продлило контракт с вратарем Расуловым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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