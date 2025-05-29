«Зенит» выпустил мультимедийную сагу «Хроники Ижоры» к столетию клуба

«Зенит» совместно с Кинопоиском и Яндекс Плюс объявили о запуске мультимедийного проекта «Хроники Ижоры», приуроченного к празднованию 100-летнего юбилея клуба из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Он будет доступен в трех форматах — комикс-вебтун, аудио-сказка и анимированный фильм. К столетию клуба онлайн-кинотеатр также выпустил игру-раннер в Telegram с маскотом сине-бело-голубых Синегривым львом и видео-поздравлением от Геннадия Орлова.

«Хроники Ижоры» — это мифология в современном формате, в основу которой легло славянское фэнтези о силе команды, духе Петербурга и вере, которая объединяет поколения игроков и болельщиков в стремлении к победе.

Главными героями являются воины из 1025 года, собранные под знаменами наставника по имени Семаг — мудрого проводника, который с честью ведет их через сражения и испытания. Вместе они защищают древнюю силу, скрытую в землях Ижоры. Эта сила изменила ход истории и до сих пор живет в сердцах их болельщиков. В «Хрониках Ижоры» зрителей ждут отсылки к легендарным моментам из истории сине-бело-голубых, игрокам и извилистому пути «Зенита».