Источник: «Спартак» хочет продать Абену за 200-300 тысяч евро

«Спартак» ищет варианты продолжения карьеры для защитника Миенти Абены, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, агенты футболиста предложили его услуги клубам Восточной Европы. Красно-белые хотят получить за трансфер защитника 200-300 тысяч евро.

Абена выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

В этом сезоне на счету защитника 12 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего суринамца в 800 тысяч евро.