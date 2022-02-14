Руководитель судейского департамента Перейра высказал свое отношение к использованию полиграфа для проверки судей

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра поделился мнением об использовании полиграфа для проверки судей.

— Полиграф становится все более распространенной историей в российском футболе. Какая ваша позиция по этому вопросу? Должен ли он иметь решающее значение в вопросе отстранения арбитров?

— Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций. Я не думаю, что нам это необходимо. Мое желание — чтобы за тот период, что я здесь провожу, такого не происходило. Судьи работают хорошо, все происходит честно и прозрачно, в итоге все счастливы и довольны. Надо понимать, что ошибки происходят везде, не только в футболе. Ошибаются и люди других профессий. Здесь важно верить в сам процесс. Я хочу верить, что за мое время здесь я не столкнусь с этим.

— Можно сказать, что после ухода Хачатурянца этот метод проверки судей полностью исчезнет?

— В разные периоды люди ищут разные решения, которые будут максимально эффективны в этот конкретный момент. Видимо, тогда нужно было такое решение. Повторюсь, мое желание в том, чтобы, пока я нахожусь здесь, нам подобные инструменты не понадобились. Если все будут вести себя хорошо, то проблем не будет.

— Вы все время говорите: «Если все будет хорошо». А если будет плохо и судья допустит очевидную ошибку, вы готовы отправить его на полиграф?

— Я не полицейский, я отвечаю за работу с арбитрами. Если происходит что-то незаконное, есть те, кто проводит расследование. А я являюсь экспертом по судьям.