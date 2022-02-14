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Судейство

Сегодня, 21:15

Руководитель судейского департамента Перейра высказал свое отношение к использованию полиграфа для проверки судей

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Витор Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра поделился мнением об использовании полиграфа для проверки судей.

— Полиграф становится все более распространенной историей в российском футболе. Какая ваша позиция по этому вопросу? Должен ли он иметь решающее значение в вопросе отстранения арбитров?

— Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций. Я не думаю, что нам это необходимо. Мое желание — чтобы за тот период, что я здесь провожу, такого не происходило. Судьи работают хорошо, все происходит честно и прозрачно, в итоге все счастливы и довольны. Надо понимать, что ошибки происходят везде, не только в футболе. Ошибаются и люди других профессий. Здесь важно верить в сам процесс. Я хочу верить, что за мое время здесь я не столкнусь с этим.

Витор Перейра. «Я не полицейский, чтобы отправлять судей на полиграф». Интервью нового босса российских арбитров Витора Перейры

— Можно сказать, что после ухода Хачатурянца этот метод проверки судей полностью исчезнет?

— В разные периоды люди ищут разные решения, которые будут максимально эффективны в этот конкретный момент. Видимо, тогда нужно было такое решение. Повторюсь, мое желание в том, чтобы, пока я нахожусь здесь, нам подобные инструменты не понадобились. Если все будут вести себя хорошо, то проблем не будет.

— Вы все время говорите: «Если все будет хорошо». А если будет плохо и судья допустит очевидную ошибку, вы готовы отправить его на полиграф?

— Я не полицейский, я отвечаю за работу с арбитрами. Если происходит что-то незаконное, есть те, кто проводит расследование. А я являюсь экспертом по судьям.

Футбол
РПЛ
Витор Перейра
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Руководитель судейского департамента Перейра рассказал о взаимоотношениях с президентом РПЛ Хачатурянцем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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