Руководитель судейского департамента Перейра рассказал о взаимоотношениях с президентом РПЛ Хачатурянцем

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра рассказал о взаимоотношениях с президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем.

— Ашот Хачатурянц покинул свой пост. Насколько изменилась ваша работа после его ухода? Когда он ушел, то сказал, что будет присматривать за судьями. Чувствуете ли вы, что он за вами присматривает? Нет ли в этом конфликта интересов?

— У меня с ним отличные отношения. Действительно, когда я сюда приехал, он занимался судейством. Но 22 ноября он был избран президентом РПЛ. Есть регламентные нормы, которые не позволяют ему заниматься работой с судейством в полном объеме. Мы сохраняем очень хорошие отношения, и я за него очень рад. Он знает сложности судейства, наши проблемы и то, что нам нужно сотрудничество со стороны клубов. Моя задача — управлять судьями не только с точки зрения того, что они уже показывают на поле, — то есть их работы на матчах, — но и с точки зрения их образования. Совместно с руководством РФС мы определили задачу подготовить мастер-план на период с 2022 по 2026 год. Я уже сформулировал свое видение этого плана. Скоро мы обсудим его. Образование — важная его часть. Есть как минимум три-четыре направления, которые стоит ввести. Я верю, что если мы пойдём по этому пути, у нас появится полноценная пирамида, которая будет подпитывать нас кадрами — от базового до топ-уровня. С Хачатурянцем мы продолжаем общаться. Уважаем друг друга и работаем заодно.

— Вы чувствуете, что Хачатурянц потерял влияние на судей, которое имел? Или, наоборот, его сохраняет? С учётом того, что формально пост главы судейства так никто и не занял.

— Мы в первую очередь следуем правилам ФИФА и УЕФА. Эти правила говорят о том, что судейство должно быть полностью независимым от лиги и клубов. У нас сейчас так и есть. Я могу дать клубам слово, что придерживаюсь этого принципа. Я хочу, чтобы мне верили и дали возможность делать свою работу. Когда я ее сделаю, тогда можно будет судить о результатах. Я не могу себе представить ситуацию, когда на моего друга Валерия Карпина оказывается давление и ему говорят, кого ставить в состав, а кого — нет. Я хочу, чтобы у нас в судействе было так же. У нас есть план и работа, которую мы делаем. Судите о ней, когда мы выполним ее полностью.