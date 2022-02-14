Руководитель судейского департамента Перейра огорчен, что Кукуян не смог сдать тест на знание английского языка

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра рассказал, почему Павел Кукуян не был допущен к судейству международных матчей.

— Кукуян не был допущен к судейству международных матчей. Он вновь не сдал тест по английскому?

— Да, это грустная история для нас. К сожалению, он второй год подряд не сдал тест по английскому языку. Мы потеряли одну позицию в числе претендентов на международные матчи. При мне такого не повторится, потому что я не буду продвигать [судей] на европейские матчи, пока не буду уверен, что они полностью готовы коммуницировать на английском. Это также касается физических показателей и остальных вводных.

— Тест на знание английского настолько сложный?

— Нет. В дополнение скажу, что РФС дает возможность судьям учить английский бесплатно. Есть все условия для тех, кто хочет делать международную карьеру. Если это невозможно по личным причинам — окей, но надо тогда предотвращать такие ситуации. Потому что из-за этого мы теряем позицию, а это не очень хорошо для страны и футбола в целом.