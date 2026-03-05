Мажич — об отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»: «Да, это выглядело странно, но это офсайд»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал решение главного арбитра матча Андрея Прокопова отменить гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Оренбурга» в матче 19-го тура РПЛ.

«Судья использовал технические возможности, которые у него были. Арбитры определяли крайние точки по камере из-за ворот. Да, это выглядело странно, но это офсайд. В 2023 году мы направляли в лигу предложение, чтобы поставить две тактические камеры: на линии ворот и офсайдную. В 99 процентах ситуации были бы решены быстрее. В этой игре судья принял правильное решение», — цитирует Мажича matchtv.ru.

Игра 19-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Акрон» завершилась со счетом 2:0.

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