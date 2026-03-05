Кержаков не считает состав «Зенита» самым сильным в РПЛ: «Краснодар» выглядит более сбалансированно»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» оценил состав петербуржцев.

«У «Краснодара» тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что «Зенит» превосходит других по именам. Все зависит от качества игры. Без разницы, какие имена, стоимость, зарплата. Лакмусовая бумажка — это игры. В них «Зенит» не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит «Краснодар», — сказал Кержаков «СЭ».

После 19 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. «Зенит» расположился на втором месте (42 очка).

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