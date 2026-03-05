Мажич назвал правильным решение отменить гол «Балтики» в матче против «Зенита»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал решение главного арбитра Алексея Сухого отменить гол «Балтики» в матче 19-го РПЛ против «Зенита» (0:1).

ВАР матча был Сергей Иванов. На 75-й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за офсайда.

«Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно — все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Петербургский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, калининградцы с 35 очками — пятые.

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