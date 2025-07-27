«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 2-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Сантос да Силва Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».