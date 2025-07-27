«Рубин» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Зенит» встретятся в чемпионате России 27 июля

«Рубин» и «Зенит» встретятся во 2-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 июля. Матч на «Ак Барс Арене» в Казани начинается в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

Трансляция игры «Рубин» и «Зенит» пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.30, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Казани. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

В премьер-лиге соперники сыграли между собой 44 матча. У казанцев 12 побед, у питерцев — 23, еще 9 матчей завершились вничью, разность мячей — 82-53 в пользу сине-бело-голубых.