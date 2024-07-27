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Сегодня, 14:35

«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» и «Зенит» проведут матч 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

«Рубин» и «Зенит» провели между собой 42 матча в чемпионате России. 12 раз побеждал казанский клуб, 21 — из Санкт-Петербурга, 9 игр завершились вничью. Разность мячей — 74-53 в пользу сине-бело-голубых.

В сезоне-2023/24 команды обменялись гостевыми победами в РПЛ. В 8-м «Зенит» выиграл в Казани (3:0), а в 21-м туре — «Рубин» в Санкт-Петербурге (2:0).

В стартовом туре этого сезона чемпионата России «Зенит» обыграл в гостях «Крылья Советов» (4:0), а «Рубин» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (4:2).

Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Рубин» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

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Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

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