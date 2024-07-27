«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр

«Рубин» и «Зенит» проведут матч 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

«Рубин» и «Зенит» провели между собой 42 матча в чемпионате России. 12 раз побеждал казанский клуб, 21 — из Санкт-Петербурга, 9 игр завершились вничью. Разность мячей — 74-53 в пользу сине-бело-голубых.

В сезоне-2023/24 команды обменялись гостевыми победами в РПЛ. В 8-м «Зенит» выиграл в Казани (3:0), а в 21-м туре — «Рубин» в Санкт-Петербурге (2:0).

В стартовом туре этого сезона чемпионата России «Зенит» обыграл в гостях «Крылья Советов» (4:0), а «Рубин» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (4:2).