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Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе вратаря Александра Довбни в московский клуб.

«Конечно, опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака». Возрастной футболист может положительно повлиять на внутренний климат, иногда игроки действительно приобретаются для этой цели. Я не знаю, какой у этого вратаря характер, но, возможно, он сможет чем-то помочь молодежи «Спартака», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним Довбней. Голкипер известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Александр Довбня (Спартак)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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