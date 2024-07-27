Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе вратаря Александра Довбни в московский клуб.
«Конечно, опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака». Возрастной футболист может положительно повлиять на внутренний климат, иногда игроки действительно приобретаются для этой цели. Я не знаю, какой у этого вратаря характер, но, возможно, он сможет чем-то помочь молодежи «Спартака», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним Довбней. Голкипер известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0