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Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА между Игорем Акинфеевым, Владиславом Торопом и Ильей Помазуном.

«В ЦСКА сейчас три голкипера с амбициями быть первым номером — это здорово. Тут всегда есть выбор на случай, если что-то случится с основным вратарем.

С другой стороны, отсутствие практики для ребят, которые уже могут претендовать на место в основе, — это, конечно, не очень хорошо. Для прогресса и развития вратарей очень важен игровой тонус», — цитирует Абаева Legalbet.

Этим летом Помазун вернулся в армейский клуб из аренды в «Урале». В предыдущем сезоне он провел 34 матча и пропустил 50 голов.

У Торопа 16 игр в прошлом сезоне за ЦСКА, 13 пропущенных мячей и шесть сухих матчей.

Акинфеев провел 27 матчей в сезоне-2023/24, пропустил 34 мяча, отыграв девять встреч на ноль.

Источник: Legalbet
Илья Абаев
ФК Локомотив (Москва)
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