Аршавин: «Рад, что «Зенит» забил, но я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил эпизод с пенальти в пользу сине-бело-голубых в матче против «Рубина» во 2-м туре РПЛ.

На 11-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой. Пенальти назначили после попадания мяча в руку защитника казанцев Алексея Грицаенко.

«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру. Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.