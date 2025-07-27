Аршавин: «Рад, что «Зенит» забил, но я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти»
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил эпизод с пенальти в пользу сине-бело-голубых в матче против «Рубина» во 2-м туре РПЛ.
На 11-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой. Пенальти назначили после попадания мяча в руку защитника казанцев Алексея Грицаенко.
«Я рад, что «Зенит» заработал пенальти, пробил, забил. Это облегчило, мне кажется, игру. Но в целом я бы не хотел, чтобы в нашем чемпионате за такое ставили пенальти», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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|3
|0
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|9
|
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|3
|0
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|9
|
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|2
|2
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|8
|
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|2
|0
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|
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|2
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|5
|
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|1
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|
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|5
|
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|4
|
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|
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|3
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|3
|
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|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
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|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
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|2
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|2
|
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|Факел
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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