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В «Ахмате» отреагировали на ничью со «Спартаком»

16 мая 2021, 16:07
16 мая. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 2:2. Фото ФК «Спартак»
16 мая. Грозный. «Ахмат» — «Спартак» — 2:2. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошая игра, остались положительные эмоции. Мы старались. «Спартак» очень сильный соперник, мы хотели перед своими болельщиками хорошо завершить сезон. Что-то получилось, что-то нет. По судейству вопросов нет, все было нормально. Травмы игроков нам изменили картину. Но вообще сезон получился хорошим, теперь будем готовиться к следующему», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков и занял второе место в таблице РПЛ, «Ахмат» завершил сезон на 11-м месте с 40 очками в активе.

(Сергей Федоров)

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