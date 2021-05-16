В «Ахмате» отреагировали на ничью со «Спартаком»
16 мая 2021, 16:07
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
«Хорошая игра, остались положительные эмоции. Мы старались. «Спартак» очень сильный соперник, мы хотели перед своими болельщиками хорошо завершить сезон. Что-то получилось, что-то нет. По судейству вопросов нет, все было нормально. Травмы игроков нам изменили картину. Но вообще сезон получился хорошим, теперь будем готовиться к следующему», — сказал Айдамиров «СЭ».
«Спартак» по итогам чемпионата набрал 57 очков и занял второе место в таблице РПЛ, «Ахмат» завершил сезон на 11-м месте с 40 очками в активе.
(Сергей Федоров)
Читайте также
29
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю