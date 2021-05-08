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«Рубин» пошутил над проливным дождем в Туле во время матча с «Арсеналом»

16:59
«Рубин» пошутил над проливным дождем в Туле во время матча с «Арсеналом». Фото ФК «Рубин»
«Рубин» пошутил над проливным дождем в Туле во время матча с «Арсеналом». Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» пошутил над проливным дождем в Туле во время матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».

Клуб в Twitter опубликовал гифку, на которой изображен человек, пытающийся идти сквозь ливень.

«Нельзя не упомянуть, что в Туле сейчас проливной дождь», — говорится в посте.

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