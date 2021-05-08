Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Была очень сложная игра, — сказал Газизов «СЭ». — С чемпионом всегда непросто, тем более, что у них в составе было много игроков основы. На «Зенит» ничего не давило, они просто играли в футбол. Мы же бились, ребята молодцы. Отдельно хочу отметить Беленова, он сыграл сегодня просто шикарно. Это очко, эта ничья стоит очень дорогого. Вопросы по судейству? Пенальти был назначен, но так сейчас трактуют правила. Результат нас устраивает, поэтому мне бы не хотелось как-то трогать судейство. Пенальти не курьезный, но телевизионный».

Газизов также ответил на вопрос о трансферах на позицию форварда.

«Мераби Уридия и Махир Эмрели? Вы знаете, у нас впереди последний тур. Самый важный в сезоне. И мне бы хотелось сконцентрироваться на этих вещах. О всех трансферах мы поговорим чуть позже. Будет ли летом усиление? Сейчас мыслей никаких нет. Думаем только об игре», — добавил Газизов.

«Уфа» набрала 22 очка и покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место. На 15-ю строчку опустился «Ротор». У «Зенита» 62 очка.

(Артем Бухаев)