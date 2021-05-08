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«Арсенал» — «Рубин»: Хлусевич открыл счет в матче

16:58
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Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич отличился в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.

Арсенал Т — Рубин

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