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26 июля, 21:35

«Рубин» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

Хуан Мануэль Боселли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 1-го тура чемпионата России — 1:3.

Форвард казанцев Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря Евгения Ставера.

Перед перерывом нападающий гостей Хуан Мануэль Боселли сравнял счет ударом со штрафного — стенка из игроков хозяев рассыпалась, и мяч пролетел через нее.

В начале второго тайма полузащитник «быков» Никита Кривцов ударом с лета из штрафной вывел свою команду вперед после передачи Боселли пяткой.

В добавленное время новичок «Краснодара» Кристиан забил дебютный гол в РПЛ.

12-я минута. Мирлинд Даку — 1:0

45+6-я минута. Хуан Боселли — 1:1

53-я минута. Никита Кривцов — 1:2

90+3-я минута. Кристиан — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:3
Краснодар
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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