«Рубин» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 1-го тура чемпионата России — 1:3.

Форвард казанцев Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря Евгения Ставера.

Перед перерывом нападающий гостей Хуан Мануэль Боселли сравнял счет ударом со штрафного — стенка из игроков хозяев рассыпалась, и мяч пролетел через нее.

В начале второго тайма полузащитник «быков» Никита Кривцов ударом с лета из штрафной вывел свою команду вперед после передачи Боселли пяткой.

В добавленное время новичок «Краснодара» Кристиан забил дебютный гол в РПЛ.

12-я минута. Мирлинд Даку — 1:0

45+6-я минута. Хуан Боселли — 1:1

53-я минута. Никита Кривцов — 1:2

90+3-я минута. Кристиан — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».