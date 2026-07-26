«Краснодар» в большинстве победил «Рубин» в первом туре РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Рубин» в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 — 3:1.

Голы гостей забили Хуан Боселли, Никита Кривцов после паса Боселли пяткой и Кристиан. Единственный мяч хозяев на счету Мирлинда Даку.

Казанцы на 18-й минуте остались в меньшинстве: главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов удалил защитника «Рубина» Илью Рожкова за удар локтем в лицо Боселли, который в результате этого действия разбил нос.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» 2 августа примет «Факел», а «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с «Акроном».