РПЛ, результаты 1-го тура: «Рубин» уступил «Краснодару», «Зенит» разгромил «Акрон» и другие матчи

Матчи 1-го тура чемпионата России по футболу.

1-й тур РПЛ-2026/27 был открыт в пятницу, 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика» (2:1).

В субботу, 25 июля прошли четыре игры: «Динамо» — «Крылья Советов» (0:0), «Акрон» — «Зенит» (0:5), «Факел» — «Динамо» Мх (1:2) и «Спартак» — «Родина» (3:0).

В воскресенье, 26 июля состоялись матчи «Локомотив» — «Ахмат» (1:1), «Оренбург» — «Ростов» (2:1) и «Рубин» — «Краснодар» (1:3).

1-й тур

24 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

25 июля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 18:30. Факел (Воронеж)

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

26 июля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 19:30. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Турнирная таблица чемпионата России //

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