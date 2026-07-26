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РПЛ, результаты 1-го тура: «Рубин» уступил «Краснодару», «Зенит» разгромил «Акрон» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи 1-го тура чемпионата России по футболу.

1-й тур РПЛ-2026/27 был открыт в пятницу, 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика» (2:1).

В субботу, 25 июля прошли четыре игры: «Динамо» — «Крылья Советов» (0:0), «Акрон» — «Зенит» (0:5), «Факел» — «Динамо» Мх (1:2) и «Спартак» — «Родина» (3:0).

В воскресенье, 26 июля состоялись матчи «Локомотив» — «Ахмат» (1:1), «Оренбург» — «Ростов» (2:1) и «Рубин» — «Краснодар» (1:3).

1-й тур
24 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Балтика

25 июля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 18:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Родина

26 июля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:3
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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