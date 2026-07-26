«Оренбург» в меньшинстве победил «Ростов», у 18-летнего Касаджикова 1+1 в дебютном матче в РПЛ

«Оренбург» дома обыграл «Ростов» в матче 1-го тура РПЛ — 2:1.

Защитник гостей Виктор Мелехин открыл счет на 47-й минуте. Две минуты спустя нападающий хозяев Максим Савельев нарушил правила на Мелехине, получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 84-й минуте после передачи нападающего хозяев Андрея Касаджикова отличился форвард Руслан Куль, на 90+4-й минуте Касаджиков забил победный гол. Футболист перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» 11 июля 2026 года, игра с «Ростовом» стала для 18-летнего россиянина, который вышел на замену на 65-й минуте, дебютной в РПЛ.

«Оренбург» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 сыграет дома против «Зенита», «Ростов» встретится на выезде с «Родиной».