«Рубин» — «Краснодар»: Рожков получил красную карточку за удар локтем в лицо Боселли

Защитник «Рубина» Илья Рожков удален с поля на 18-й минуте матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Футболист попал локтем в лицо форварду «быков» Хуану Боселли и разбил тому нос. После вмешательства ВАР и просмотра повторов главный арбитр Артем Чистяков показал Рожкову красную карточку.

Счет в матче — 1:0 в пользу казанской команды. На 12-й минуте отличился Мирлинд Даку.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».