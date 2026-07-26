Полузащитник «Ахмата» Касинтура: «До конца года получу гражданство России»

Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура заявил «СЭ», что в ближайшее время планирует получить гражданство России.

«Ждем подтверждения. В ближайшее время должен быть результат. Мне не нужно было сдавать экзамен, там сейчас в другом вопрос, связанный с документами. Большая вероятность, что я до конца года получу паспорт Российской Федерации и перестану считать легионером в РПЛ», — сказал Касинтура «СЭ».

28-летний Касинтура выступает в России пять лет. С июля 2021 года по июль 2023 года он играл за «Уфу», после чего перешел в махачкалинское «Динамо» на правах свободного агента. В июле 2025 года «Ахмат» купил футболиста у махачкалинцев.

Касинтура провел 35 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.