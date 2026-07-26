«Рубин» — «Краснодар»: Даку вывел казанцев вперед после передачи Ставера

«Рубин» открыл счет в матче 1-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:0.

На 12-й минуте гол забил Мирлинд Даку, который принял передачу от голкипера своей команды Евгения Ставера.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».