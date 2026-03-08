«Рубин» победил «Краснодар» в Казани

«Рубин» на своем поле выиграл у «Краснодара» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1.

У хозяев в первом тайме гол забил Назми Грипши, во второй половине отличился Константин Нижегородов. У гостей в добавленное ко второму тайму время отметился Джон Кордоба.

Казанская команда прервала серию из трех поражений в РПЛ. «Рубин» набрал 26 очков и занимает седьмое место в таблице чемпионата. Красно-зеленые одержали первую победу под руководством испанского тренера Франка Артиги.

«Краснодар» с 43 очками остался на первой строчке, опережая идущий вторым «Зенит» (42 очка). «Быки» потерпели первое поражение в РПЛ с сентября 2025 года.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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