«Рубин» — «Краснодар»: видео голов матча 20-го тура РПЛ

«Рубин» на своем поле выиграл у «Краснодара» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1.

У хозяев в первом тайме гол забил Назми Грипши, во второй половине отличился Константин Нижегородов. У гостей в добавленное ко второму тайму время отметился Джон Кордоба.

24-я минута. Грипши — 1:0

73-я минута. Нижегородов — 2:0

90+3-я минута. Кордоба — 2:1

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

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