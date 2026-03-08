«Рубин» — «Краснодар»: Кордоба забил в добавленное время

«Краснодар» отыграл один мяч в гостевой встрече с «Рубином» в 20-м туре РПЛ — 1:2.

Гол на 90+3-й минуте забил Джон Кордоба.