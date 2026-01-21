«Рубин» победил «ИМТ Белград» в первом контрольном матче на сборах в Турции

«Рубин» одержал победу над «ИМТ Белград» в первом товарищеском матче на зимних сборах — 3:1. Игра прошла на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке (Турция).

Голы казанской команды забили Константин Нижегородов (с пенальти), Далер Кузяев и Никита Васильев.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка в 18 матчах.

«ИМТ» выступает в Суперлиге Сербии и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.