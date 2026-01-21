Рикардо — болельщикам «Динамо»: «Я уже тренируюсь. Скоро увидимся»

Новичок московского «Динамо» Дэвид Рикардо обратился к болельщикам команды.

21 января бело-голубые объявили о переходе 23-летнего защитника из «Ботафого». Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Спасибо за прием! Я уже тренируюсь. Скоро увидимся. Давай, «Динамо»!» — сказал Рикардо на видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Рикардо играл за «Ботафого» с января 2025 года. Также он выступал за «Сеару» и «Флуминенсе». В сезоне-2025 защитник провел 29 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.