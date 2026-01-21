Источник: «Расинг» согласился продать «Пари НН» форварда Бальбоа

«Пари НН» согласовал с «Расингом» условия трансфера форварда Адриана Рокки Бальбоа, сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

Как отмечает источник, аргентинский клуб устроило предложение нижегородцев в размере 1 миллиона долларов. «Пари НН» собирается выплатить эту сумму четырьмя частями. Контракт с самим футболистом также уже согласован.

Бальбоа играет за «Расинг» с января 2025 года. 32-летний нападающий провел 40 матчей за команду, забив 7 голов и отдав 1 результативную передачу.

«Пари НН» с 14 очками после 18 туров располагается на 14-й позиции в чемпионате России.