«Рубин» — «Химки»: хозяева открыли счет

«Рубин» вышел вперед в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0).

Счет был открыт на 56-й минуте Германом Онгукха. В активе 25-летнего нападающего в этом сезоне 25 матчей и два гола в РПЛ.