«Рубин» — «Химки»: Глушаков и Кухарчук вывели команду вперед

«Химки» за две минуты отыграли гол и вышли вперед в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:1).

Хозяева встречи открыли счет на 56-й минуте, гол забил Герман Онугха. Спустя 4 минуты Денис Глушаков и Илья Кухарчук вывели подмосковный клуб вперед. Игроки отметились на 60-й и 62-й минутах.