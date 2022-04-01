«Рубин» — «Химки»: Глушаков и Кухарчук вывели команду вперед
«Химки» за две минуты отыграли гол и вышли вперед в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:1).
Хозяева встречи открыли счет на 56-й минуте, гол забил Герман Онугха. Спустя 4 минуты Денис Глушаков и Илья Кухарчук вывели подмосковный клуб вперед. Игроки отметились на 60-й и 62-й минутах.
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|
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|22
|13
|3
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|32-18
|42
|
4
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|22
|12
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|8
|35-24
|38
|
5
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|10
|6
|5
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|
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|
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|
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|
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|
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|23
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|9
|10
|22-39
|21
|
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|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
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|18
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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