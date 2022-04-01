Захарян готов сыграть с «Краснодаром»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян готов принять участие в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщает Sport24.

18-летний хавбек из-за повреждения пропустил мартовский сбор национальной команды России. Захарян получил ушиб колена в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В сезоне-2021/22 Захарян провел за московский клуб 21 матч в РПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» 3 апреля. Матч начнется в 14.00 мск.