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Захарян готов сыграть с «Краснодаром»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян готов принять участие в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщает Sport24.

18-летний хавбек из-за повреждения пропустил мартовский сбор национальной команды России. Захарян получил ушиб колена в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В сезоне-2021/22 Захарян провел за московский клуб 21 матч в РПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» 3 апреля. Матч начнется в 14.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-01-zakharyan-propustivshiy-sbor-natsionalnoy-komandy-gotov-sygrat-s-krasnodarom

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
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3.04 14:00
Краснодар – Динамо
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3.04 19:00
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Дмитрий Полоз

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Динамо

 10
П
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Локомотив

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Спартак

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