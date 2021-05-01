«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» на своем поле
«Рубин» обыграл «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.
В составе казанцев отличились Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Отметим, что с 54-й минуты хозяева играли в меньшинстве: главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил полузащитника «Рубина» Илью Самошникова после вмешательства ВАР.
В параллельном матче «Ротор» обыграл «Ахмат» (1:0) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. На счету команды из Волгограда 21 очко, у идущей на 15-й строчке «Уфы» 20 очков и один матч в запасе.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 49 очками в 28 матчах, «Динамо» идет на 7-й строчке с 46 очками в 28 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Деспотович, 15 (1:0). Хван Ин Бом, 80 (2:0).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Йевтич (Шатов, 73), Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Абильдгор, Деспотович.
«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Фомин, Грулев (Захарян, 60), Моро (Тюкавин, 60), Шиманьски, Нжи (Комличенко, 68), Лесовой.
Предупреждения: Шиманьски, 9. Скопинцев, 35. Хван Ин Бом, 42. Абильдгор, 70. Макаров, 73. Фомин, 90.
Удаление: Самошников, 54.
Судьи: Мешков (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва).
1 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю