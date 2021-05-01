«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» на своем поле

«Рубин» обыграл «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

В составе казанцев отличились Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Отметим, что с 54-й минуты хозяева играли в меньшинстве: главный арбитр встречи Виталий Мешков удалил полузащитника «Рубина» Илью Самошникова после вмешательства ВАР.

В параллельном матче «Ротор» обыграл «Ахмат» (1:0) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. На счету команды из Волгограда 21 очко, у идущей на 15-й строчке «Уфы» 20 очков и один матч в запасе.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 49 очками в 28 матчах, «Динамо» идет на 7-й строчке с 46 очками в 28 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Деспотович, 15 (1:0). Хван Ин Бом, 80 (2:0).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Йевтич (Шатов, 73), Бакаев (Зуев, 54), Макаров (Костюков, 90+1), Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Абильдгор, Деспотович.

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Евгеньев, Фомин, Грулев (Захарян, 60), Моро (Тюкавин, 60), Шиманьски, Нжи (Комличенко, 68), Лесовой.

Предупреждения: Шиманьски, 9. Скопинцев, 35. Хван Ин Бом, 42. Абильдгор, 70. Макаров, 73. Фомин, 90.

Удаление: Самошников, 54.

Судьи: Мешков (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Волошин (Смоленск). Аверьянов (Москва).

1 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».