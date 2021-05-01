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«Рубин» — «Динамо»: видео всех голов матча РПЛ

15:50
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин»
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» в Казани одержал победу над «Динамо» (2:0) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

15-я минута: гол Джордже Деспотовича

80-я минута: гол Хван Ин Бома

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

Рубин — Динамо

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