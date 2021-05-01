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«Ротор» одержал первую победу в РПЛ с февраля, обыграв «Ахмат»

15:56
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0. Радость Алексея Щеткина после гола «Ахмату». Фото ФК «Ротор»
1 мая. Волгоград. «Ротор» — «Ахмат» — 1:0. Радость Алексея Щеткина после гола «Ахмату». Фото ФК «Ротор»
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«Ротор» в Волгограде одержал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный гол на 23-й минуте встречи забил форвард Алексей Щеткин.

Для «Ротора» эта победа стала первой с 26 февраля. Тогда волгоградцы выиграли у «Тамбова» (3:1). Команда Юрия Батуренко ранее уступила соперникам в шести матчах подряд.

«Ротор» с 21 баллом поднялся на 14-ю строчку и покинул зону вылета. «Ахмат» — 11-е место и 36 очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)

Гол: Щеткин, 23.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 81), Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Щеткин (Серченков, 87), Фламарион.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов (Янку, 67), Пуцко, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев (Кармаев, 86), Ильин, Швец (Исмаэл, 35), Бериша (Харин, 46), Садулаев (Алмаси, 46).

Предупреждения: Садулаев, 41. Гогуа, 50. Богосавац, 52. Щеткин, 56. Семенов, 65. Исмаэл, 67. Чондрич, 81. Янку, 90.

Судьи: Васильев (Ижевск). Князев (Курск), Миневич (Смоленск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

1 мая. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — Ахмат

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