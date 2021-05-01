«Ротор» одержал первую победу в РПЛ с февраля, обыграв «Ахмат»
«Ротор» в Волгограде одержал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Единственный гол на 23-й минуте встречи забил форвард Алексей Щеткин.
Для «Ротора» эта победа стала первой с 26 февраля. Тогда волгоградцы выиграли у «Тамбова» (3:1). Команда Юрия Батуренко ранее уступила соперникам в шести матчах подряд.
«Ротор» с 21 баллом поднялся на 14-ю строчку и покинул зону вылета. «Ахмат» — 11-е место и 36 очков.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)
Гол: Щеткин, 23.
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 81), Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Щеткин (Серченков, 87), Фламарион.
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов (Янку, 67), Пуцко, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев (Кармаев, 86), Ильин, Швец (Исмаэл, 35), Бериша (Харин, 46), Садулаев (Алмаси, 46).
Предупреждения: Садулаев, 41. Гогуа, 50. Богосавац, 52. Щеткин, 56. Семенов, 65. Исмаэл, 67. Чондрич, 81. Янку, 90.
Судьи: Васильев (Ижевск). Князев (Курск), Миневич (Смоленск).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
1 мая. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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