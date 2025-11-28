Рубенс: «При Карпине в «Динамо» не было свободы, многие чувствовали стресс»

Защитник «Динамо» Рубенс рассказал об атмосфере в команде после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера и назначении исполняющим обязанности Ролана Гусева.

Карпин покинул московский клуб 17 ноября. Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

«Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше. Думаю, вы это уже видите и это приносит результат», — приводит «РБ Спорт» слова Рубенса.

Он также отметил, что многие игроки команды чувствовали себя не очень комфортно из-за стиля работы тренерского штаба Карпина.

«Никогда в жизни такой стиль не видел — очень авторитетный, нет свободы. Наверное, в том числе это мешает играть. Относится ли к стилю Карпина выражение «жестко держал за яйца»? Да. Многие чувствовали какой-то стресс», — добавил защитник.

Ранее Гусев раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, который входил в штаб Карпина в московской команде и отвечал за физподготовку игроков.

После 16 туров «Динамо» с 20 очками располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.