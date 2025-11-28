Гусев на «двойку» оценил работу экс-тренера «Динамо» по физподготовке Мартинеса

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, который входил в штаб Валерия Карпина в московской команде и отвечал за физподготовку игроков.

По мнению Гусева, именно плохая работа Мартинеса привела к неважной форме футболистов «Динамо» в этом сезоне.

— По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?

— Два, — приводит «РБ Спорт» слова Гусева.

— Это оценка работы Луиса?

— В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса.

— У вас были к нему какие-то вопросы? Дискуссии?

— Да у меня не было к нему вопросов... У меня чего к нему вопросы... Физическое состояние за неделю мы поправить не можем. Некоторые игроки практически падают на поле. В первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить Валерины идеи.

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера «Динамо». Вслед за ним из клуба ушел и Мартинес.

После 16 туров «Динамо» с 20 очками располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.